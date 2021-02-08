Матч за п'яте місце Клубного чемпіонату світу, який проходить в Катарі, між південнокорейським "Ульсан Хенде" і катарським "Аль-Духаіля" (1:3) став знаковим для історії світового футболу.

Це перший матч чоловічих команд під егідою ФІФА, на якому працювала жіноча бригада арбітрів, повідомляє Міжнародна федерація футболу в "Твіттері".

⚽️ History made at the #ClubWC ♀️



🇧🇷 Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament 👏 pic.twitter.com/RtpvT1PHNn — FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

Головний арбітр зустрічі - Едіна Алвес Батіста з Бразилії. Асистували їй також жінки - Неуса Бак і Маріана де Алмейда.

Крім того, на цьому матчі ФІФА провела експеримент з тестуванням системи автоматичної фіксації офсайду, повідомляє championat.com.

Цей експеримент носить неофіційний характер, але в подальшому може стати доробком для нового технологічного прориву в футболі.

Система автоматичного визначення офсайду відстежує становище гравців на полі при кожній передачі, відрізняючи футболістів за кольором екіпіровки і з номерами. У разі положення поза грою система автоматично малює лінію офсайду.

На сьогоднішній день на офіційних матчах ця лінія малюється вручну фахівцями в кабіні VAR.