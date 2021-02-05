У Катарі визначився останній півфіналіст Клубного чемпіонату світу ФІФА.
У другому чвертьфіналі найтитулованіший футбольний клуб Африки, володар найбільшого числа континентальних титулів в історії футболу (20), єгипетський "Аль-Ахлі" мінімально обіграв катарський "Аль-Духаіль" - 1:0.
Переможний м'яч був забитий на 30-й хвилині Хусейном ель-Шахат.
Таким чином, каїрський клуб став суперником німецької "Баварії" в півфіналі. Матч відбудеться 8 лютого.
В іншому півфіналі зустрінуться бразильський "Палмейрас" і мексиканський "Тигрес".