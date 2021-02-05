Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
ГоловнаСпорт

"Баварія" дізналася суперника по півфіналу Клубного чемпіонату світу ФІФА

"Аль-Ахлі" в чвертьфіналі обіграв "Аль-Духаіль".

"Баварія" дізналася суперника по півфіналу Клубного чемпіонату світу ФІФА
Фото: google.com

У Катарі визначився останній півфіналіст Клубного чемпіонату світу ФІФА.

У другому чвертьфіналі найтитулованіший футбольний клуб Африки, володар найбільшого числа континентальних титулів в історії футболу (20), єгипетський "Аль-Ахлі" мінімально обіграв катарський "Аль-Духаіль" - 1:0.

Переможний м'яч був забитий на 30-й хвилині Хусейном ель-Шахат.

Таким чином, каїрський клуб став суперником німецької "Баварії" в півфіналі. Матч відбудеться 8 лютого.

В іншому півфіналі зустрінуться бразильський "Палмейрас" і мексиканський "Тигрес".

Highlights матчу "Аль-Ахлі" - "Аль-Духаіль".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також