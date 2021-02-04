Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
ГоловнаСпорт

Australian Open стане першим турніром "Великого шолома", на якому лінійних суддів замінять голосові записи

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу не буде лінійних суддів.

Australian Open стане першим турніром "Великого шолома", на якому лінійних суддів замінять голосові записи

На турнірах "Великого шолома" вирішено відмовитися від лінійних суддів, повідомляє championat.com.

На Australian Open їх замінять записами команд.

Зокрема, будуть використовуватися записи фраз "Аут", "Фут фол", "Фол". Програвати аудіозаписи буде автоматична система з трекінг-камерами. При цьому голосові команди запишуть люди, які ведуть боротьбу з пандемією коронавірусу в Австралії.

Організатори вирішили залучити лікарів, пожежників і рятувальників до цієї роботи, щоб віддати їм належне.

Примітно, що перша ракетка світу Новак Джокович виступав за відмову від лінійних суддів. На US Open-2020 він випадково влучив м'ячем у лінійного арбітра, після чого його дискваліфікували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також