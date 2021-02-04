Australian Open стане першим турніром "Великого шолома", на якому лінійних суддів замінять голосові записи

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу не буде лінійних суддів.

На турнірах "Великого шолома" вирішено відмовитися від лінійних суддів, повідомляє championat.com.

На Australian Open їх замінять записами команд.

Зокрема, будуть використовуватися записи фраз "Аут", "Фут фол", "Фол". Програвати аудіозаписи буде автоматична система з трекінг-камерами. При цьому голосові команди запишуть люди, які ведуть боротьбу з пандемією коронавірусу в Австралії.

Організатори вирішили залучити лікарів, пожежників і рятувальників до цієї роботи, щоб віддати їм належне.

Примітно, що перша ракетка світу Новак Джокович виступав за відмову від лінійних суддів. На US Open-2020 він випадково влучив м'ячем у лінійного арбітра, після чого його дискваліфікували.