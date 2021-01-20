Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
ГоловнаСпорт

Третя ракетка України показала, як на суворому карантині в номері готелю тренується до Australian Open

Марта Костюк в ізоляції вже шостий день.

Третя ракетка України показала, як на суворому карантині в номері готелю тренується до Australian Open
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №78) перебуває в Мельбурні, де всі спортсмени повинні пройти двотижневий карантин перед стартом Australian Open.

Їй заборонено залишати готельний номер навіть для тренувань.

Третя ракетка України вже шостий день на ізоляції, проте навіть у таких умовах готується до першого в цьому сезоні турніру "Великого шолома".

На своїй сторінці в Instagram 18-річна тенісистка опублікувала відео своїх занять у номері.

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого, а завершиться 21 лютого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також