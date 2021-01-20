Марта Костюк в ізоляції вже шостий день.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №78) перебуває в Мельбурні, де всі спортсмени повинні пройти двотижневий карантин перед стартом Australian Open.

Їй заборонено залишати готельний номер навіть для тренувань.

Третя ракетка України вже шостий день на ізоляції, проте навіть у таких умовах готується до першого в цьому сезоні турніру "Великого шолома".

На своїй сторінці в Instagram 18-річна тенісистка опублікувала відео своїх занять у номері.

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого, а завершиться 21 лютого.