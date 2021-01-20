У пропущеному матчі 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Лестер" приймав "Челсі" і домігся перемоги - 2:0. Обидва м'ячі були забиті ще до перерви.

У гостей було 45 хвилин, щоб виправити становище, але в діях підопічних Френка Лемпарда не відчувалося впевненості.

Швидше господарі могли довести рахунок до розгромного.

Але і цього результату виявилося досить "лисицям", щоб очолити турнірну таблицю АПЛ. У всякому разі, до сьогоднішнього вечора, коли проведуть свої пропущені матчі обидва манкуніанських клуба.

Що стосується "Челсі", то поразка на "Кінг Пауер" може опустити клуб зі "Стемфорд Брідж" на 12-е місце.

Чи не того чекали від Лемпарда в нинішній кампанії боси "пенсіонерів", здійснюючи перед стартом сезону трансфери Бена Чілуелла, Тіаго Сілви, Хакіма Зіеша, Кая Хаверца і Тімо Вернера. Тільки двоє останніх обійшлися бюджету "Челсі" більш ніж в 120 млн фунтів, і це в пандемічний період.

А по ходу сезону Френк випросив ще трансфер голкіпера Едуарда Менді. Але від цього "фортеця" його команди не стала більш неприступною.

Під керівництвом Лемпарда The Blues зіграли "на нуль" всього в 17% виїзних матчах АПЛ - 5 з 29.

5 - Chelsea have kept a clean sheet in just 17% of their away games in the Premier League under Frank Lampard (5/29); among those to have taken charge of 10+ away games in the competition, this is the lowest percentage of any Chelsea manager. Struggle. pic.twitter.com/px6jhXBWeO — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2021

Це найнижчий відсоток серед тренерів "Челсі" за всю історію клубу.

Загроза зміни наставника "Челсі" як ніколи висока.