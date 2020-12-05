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"Манчестер Юнайтед" встановив два дивовижних рекорди Англійської Прем'єр-ліги

МЮ здобув перемогу над "Вест Гемом".

"Манчестер Юнайтед" встановив два дивовижних рекорди Англійської Прем'єр-ліги
Бруну Фернандеш (ліворуч) і Маркус Решфорд - ці два гравці перевернули хід поєдинку
Фото: EPA/UPG

В рамках 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" грав на виїзді з "Вест Гемом".

Відзначимо, що поєдинок на "Лондон Стедіумє" склався для підопічних Уле-Гуннара Сольскьяера непросто - на перерву манкуніанці пішли, програючи - 0:1.

"Червоні дияволи" виглядали відверто беззубо. І команда Андрія Ярмоленка зобов'язана була забивати не один м'яч. 

Однак з появою на полі в другому таймі Бруну Фернандеша і Маркуса Решфорда гра гостей перетворилася.

Ренесанс "МанЮнайтед" почався з чудового голу Поля Погба на 65-й хвилині - 1:1.

Через 3 хвилини Джейсон Грінвуд а-ля Робін ван Персі лівою ногою прошиває Лукаса Фабьянскі - 2:1.

А поставив ефектну крапку в цьому матчі Решфорд, реалізувавши вихід сам на сам - 3:1.

Цією перемогою команда Сольскьяера встановила рекорд АПЛ за набраними очками в матчах, в яких вона першою пропускала гол - таких очок "червоні дияволи" набрали 385.

Крім того, "МанЮнайтед" поліпшив своє ж дивовижне досягнення, вигравши зі старту чемпіонату п'ять перших матчів на виїзді, в яких команда першої пропускала гол.

Крім зустрічі з "Вест Гемом", мова йде про ігри з "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1), "Евертоном" (3:1) і "Саутгемптоном" (3:2).

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