Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол

Очевидно, упевнена гра українця зацікавила низку клубів з когорти кращих. Іноземні ЗМІ, зокрема El Gol Digital , писали про мадридський «Реал» і «Ньюкасл» з однойменного міста, але до конкретики поки не дійшло. Щонайменше, про предметний інтерес не повідомляв найвідоміший футбольний інсайдер Фабріціо Романо, тож сага Іллі розвивається на рівні чуток. Чому український захисник міг зацікавити «Реал» і що йому робити далі – на Lb.ua.

У нинішньому сезоні Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) Ілля Забарний відіграв уже 23 поєдинки поспіль. Українець з’являвся на полі у кожному матчі найкращої ліги світу і, судячи з результатів, каші не зіпсував. Його скромний «Борнмут» йде сьомим у турнірній таблиці й посідає третє місце за показником найменшої кількості пропущених голів.

Забарний – футболіст нового покоління, досвідчений не за роками

22-річний захисник дебютував за «Динамо» у дорослому футболі через 10 днів після вісімнадцятиріччя. З того часу молодий, навіть юний захисник застовпив за собою місце в основному складі не тільки киян, а й збірної України. У футболі подібних історій було багато, але в останні років п’ять – одиниці. Ба більше, рідко такими героями стають захисники, адже позиція на полі апріорі унеможливлює подібний розвиток кар’єри. Занадто вже відповідальна роль у команді, щоб випускати 18-річного хлопчину на поле.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний захищається у матчі проти "Ліверпуля"

Ілля все ж став винятком. Він уже провів 45 матчів за національну команду та ще півсотні – у складі «вишень». Найцікавіше, що гра Забарного не змушує сумніватися у його професійних якостях. До прикладу, «Борнмут» з Іллею у складі не програє уже 12 поєдинків поспіль в АПЛ. На думку ексфутболіста й експерта Євгена Левченка, українець випереджає вік з огляду на розвиток своєї гри.

«Я чув багато розмов про Забарного. Він – дуже сучасний гравець в українському футболі. Ми дивимося, як він вибудовує свою кар’єру і можемо зробити висновок, що він дуже мудрий, особливо з огляду на вік. Іллі лише 22 роки, але він уже досяг високого рівня і має всі шанси покращити своє становище», – сказав Левченко.

Фото: EPA/UPG Український футболіст Ілля Забарний

Окрім того, Євген пояснив, чому українець настільки якісно грає у складі, за всієї поваги, англійського середняка.

«Забарний – це яскравий приклад гравця з прекрасним баченням поля, якісним першим пасом, швидкістю й умінням зіграти вперед. Кращі тренери світу кажуть, що головний показник якісного футболіста – це стабільна гра упродовж певного періоду часу. Саме таку гру Ілля демонструє протягом декількох років», – пояснив футбольний експерт.

З огляду на це інтерес до Іллі збоку грандів виглядає цілком закономірно. Але це не єдина причина, чому українець зацікавив інші клуби.

Аж занадто правильний

Забарний не говорить зайвого, має кришталево чистий імідж серед британських ЗМІ й завжди з повагою розповідає про свій нинішній клуб. Зиск очевидний. Нещодавно вболівальники «вишень» взагалі присвятили йому пісню, замінивши слова відомої композиції Вітні Г’юстон «I Wanna Dance with Somebody».

Українець натомість намагається випромінювати професіоналізм. Віднедавна Ілля почав фільмувати процес приймання холодної ванни. Футболіст робить це щодня, щоб, за його словами, тренувати витривалість. Подібна практика є доволі поширеною серед спортсменів. Зокрема, холодні ванни приймають Кріштіану Роналду і Леброн Джеймс.

Фото: afcb.co.uk Ілля Забарний на тренуванні

Як не дивно, але у Забарного є ще одна особливість, що відрізняє його від згаданих добродіїв. Він не любить дивитися футбол. Звучить смішно, але це правда. На думку українця, футбол не повинен займати весь його вільний час.

Головний тренер «Епіцентра» Сергій Нагорняк пояснив Lb.ua, що подібне ставлення до спорту може йти на користь Забарному.

«Він у курсі всіх подій. Однозначно, він знає, який форвард як грає в АПЛ. А той факт, що він не дивиться футбол, напевно, йде йому тільки на користь. Він не перевантажує себе зайвим і сприймає футбол, як роботу. Він не присвячує грі 24 години на добу. Головне – це його ментальність. Він дуже якісно працює на тренуваннях і під час ігор, а це найважливіше», – пояснив ексфутболіст.

Фото: afcb.co.uk Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний

З Сергієм важко не погодитися, особливо коли з’являються чутки про ймовірний трансфер Забарного. Яке рішення українця було б оптимальним? Запитали про це у Левченка й Нагорняка.

Забарний готовий до гри на найвищому рівні

Саме так ледь не одноголосно сказали експерти. Євген Левченко переконаний, що перехід в умовний «Ньюкасл» українцеві не потрібен.

«Чи потрібно йому туди переходити? Цей клуб оперує великою кількістю грошей, має у своєму складі якісних футболістів. А в центрі захисту Забарний там точно не загубиться і гратиме. Різниця між нинішнім клубом і «Ньюкаслом» у турнірній таблиці невелика – дві сходинки всього. Чи варто змінювати клуб у ситуації, коли тебе люблять фанати, коли у тебе стабільна ігрова практика? Думаю, що ні. Інша справа, якщо це «Ліверпуль», або «Реал». Останнім взагалі складно відмовити», – сказав Євген.

Сергій Нагорняк вважає, що Забарний має достатньо досвіду, щоб заграти у будь-якій команді.

«Я добре знаю його. Він ментально готовий заграти у будь-якій команді. Для свого віку він дуже досвідчений футболіст, який зміг міцно стати на ноги, тому тепер може перейти будь-куди й бути там важливим футболістом», – пояснив Сергій.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний під час матчу на Євро-2024

Очевидно, який би вибір не зробив Ілля, за захист збірної України з футболу можна не хвилюватися протягом років.

«Забарний – футболіст, який на десятиліття буде основним футболістом збірної України. Його партнер по захисту може змінюватися, але саме Ілля буде, уже є фундаментом цієї команди. Це приємно й обнадійливо. З такими футболістами можна бути спокійним», – підсумував Нагорняк.

Чекаємо на коментар Іллі стосовно його планів і бажаємо успіхів.