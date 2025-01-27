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Постол після перемоги на вечорі боксу у Києві: «Можливо, далі буде щось більше»

Боксер провів бій після майже дворічної перерви.

Постол після перемоги на вечорі боксу у Києві: «Можливо, далі буде щось більше»
Віктор Постол піся перемоги
Фото: Spartabox Faniian Promotions

Ексчемпіон світу з боксу Віктор Постол розповів Lb.ua про кар’єрні плани після повернення на ринг.

«Далі трошки відпочину. Тільки  небагато, бо два роки – це забагато. Обговоримо (плани) з Ігорем (Фаніяном, – Lb.ua). Можливо, далі буде щось більше», – сказав Постол.

Віктор переміг аргентинця Андреса Техаду за очками в рамках вечора боксу у Києві. За словами українця, вдома боксувати легше. 

«Мої діти, друзі, рідні прийшли підтримати мене, і я мав виграти бій, мав гарно відбоксувати. Це бокс: у першому раунді він мене трошки ошелешив, тому мені потрібно було зібратися. Я зібрався і почав, почав накатувати. Удома завжди краще боксувати, чим десь на виїзді», – пояснив боксер.

Нагадаємо, 25 січня у Києві відбувся вечір боксу, на якому, окрім професіоналів, боксували також ветерани війни з ампутаціями

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