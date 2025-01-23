Збірна України посіла 10-е місце у загальнокомандному заліку на Універсіаді в Турині

У Турині закінчилась XXXII Всесвітня зимова Універсіада, на якій студентська збірна України упродовж 13-ти змагальних днів виграла 12 нагород.

Про це повідомляє Укрінформ.

Україна виграла 4 золоті, 4 срібні, 4 бронзові медалі, та у підсумку загальнокомандного заліку посіла 10-е місце.

На цьогорічній Універсіаді розіграли 96 комплектів нагород в 11 видах спорту. Україна була представлена у біатлоні, фігурному катанні, гірськолижному спорті, хокеї, сноубордингу, лижному фристайлі та керлінгу. Загалом Україну представяли 55 спортсменів із 21 закладу вищої освіти Києва та 11 областей України.

Українські переможці та призери змагань:

“золото” - Богдан Борковський (біатлон, індивідуальна гонка, гонка переслідування), Олександра Меркушина Сергій Супрун (біатлон, одиночна змішана естафета)

“срібло” - Сергій Супрун (біатлон, гонка переслідування), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олександра Меркушина (біатлон, масстарт)

“бронза” - Богдан Борковський (біатлон, спринтерська гонка), Дарина Чалик (біатлон, індивідуальна гонка, гонка переслідування); збірна України з хокею.

Найбільшу кількість медалей виборола збірна Франції - 40 (18, 8, 14). Другі у загальнокомандному заліку - студенти Республіки Корея - 20 (8, 6, 6), треті - спортсмени Фінляндії - 15 (8, 3, 4), четверті - Японії - 19 (7, 8, 4), п'яті - Німеччини - 23 (6, 9, 8).

На попередній Всесвітній зимовій Універсіаді в 2023 році українські студенти здобули 6 медалей: 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові. Тоді Україна посіла 18-те місце у загальнокомандному заліку серед 43 країн-учасниць.