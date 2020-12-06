На Кубку світу з біатлону сьогодні був норвезький день

Чоловічою естафетою і жіночою гонкою переслідування завершувалася програма другого етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті.

Першими бігли чоловіки.

Перемогу впевнено здобула збірна Норвегії. "Срібло" завоювали шведи, а "бронза" дісталася німцям.

Збірна України в складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Руслана Ткаленко і Богдана Цимбала виступила невдало, посівши лише 10-е місце.

Півгонки українці були в числі претендентів на п'єдестал, але провалили заключні два етапи.

Результати гонки:

Норвегія (0+ 9) 1:16:21,0 Швеція (0+7) +39,2 Німеччина (0+8) +51,7 Росія (0+7) +1:08,0 Італія (0+6) +1:37,0 Австрія (0+9) +1:46,9

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10. Україна (0+8) +3:10,0

Другу золоту медаль за день принесла в скарбничку збірної Норвегії Тіріл Екхофф, яка єдина з лідерів, хто була точна на вогневому рубежі у пасьюті.

Друге місце зайняла її співвітчизниця Марте Олсбю Ройселанд.

"Бронза" - у переможниці спринту Ганни Еберг зі Швеції.

Кращою з українок була Дар'я Блашко - 12 місце

Результати гонки:

Тіріл Екхофф (0+0+0+0) 31:05,9 Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+1) +21,5 Ханна Еберг (0+1+1+1) +35,4

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12. Дар'я Блашко (1+0+0+0) +1:44,8

41. Олена Підгрушна (1+1+1+1) +3:52,8

DNF Валя Семеренко (3+1+2+3)

Після двох етапів КС в загальному заліку лідирує Ганна Еберг.

Загальний залік.

Ганна Еберг (Швеція) 204 очки. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) 168 Джоанна Скоттхайм (Швеція) 152 Динара Алімбекова (Білорусь) 151 Ельвіра Карін Еберг (Швеція) 142 Анаіс Шевальє (Франція) 135 Деніз Геррманн (Німеччина) 127 Мона Брурссон (Швеція) 115 Доротея Вірер (Італія) 113 Франциска Пройсс (Німеччина) 102

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