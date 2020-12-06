На Кубку світу з біатлону сьогодні був норвезький день

Чоловічою естафетою і жіночою гонкою переслідування завершувалася програма другого етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті.
Першими бігли чоловіки.
Перемогу впевнено здобула збірна Норвегії. "Срібло" завоювали шведи, а "бронза" дісталася німцям.
Збірна України в складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Руслана Ткаленко і Богдана Цимбала виступила невдало, посівши лише 10-е місце.
Півгонки українці були в числі претендентів на п'єдестал, але провалили заключні два етапи.
Результати гонки:
- Норвегія (0+ 9) 1:16:21,0
- Швеція (0+7) +39,2
- Німеччина (0+8) +51,7
- Росія (0+7) +1:08,0
- Італія (0+6) +1:37,0
- Австрія (0+9) +1:46,9
...
- 10. Україна (0+8) +3:10,0
Другу золоту медаль за день принесла в скарбничку збірної Норвегії Тіріл Екхофф, яка єдина з лідерів, хто була точна на вогневому рубежі у пасьюті.
Друге місце зайняла її співвітчизниця Марте Олсбю Ройселанд.
"Бронза" - у переможниці спринту Ганни Еберг зі Швеції.
Кращою з українок була Дар'я Блашко - 12 місце
Результати гонки:
- Тіріл Екхофф (0+0+0+0) 31:05,9
- Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+1) +21,5
- Ханна Еберг (0+1+1+1) +35,4
...
- 12. Дар'я Блашко (1+0+0+0) +1:44,8
- 41. Олена Підгрушна (1+1+1+1) +3:52,8
- DNF Валя Семеренко (3+1+2+3)
Після двох етапів КС в загальному заліку лідирує Ганна Еберг.
Загальний залік.
- Ганна Еберг (Швеція) 204 очки.
- Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) 168
- Джоанна Скоттхайм (Швеція) 152
- Динара Алімбекова (Білорусь) 151
- Ельвіра Карін Еберг (Швеція) 142
- Анаіс Шевальє (Франція) 135
- Деніз Геррманн (Німеччина) 127
- Мона Брурссон (Швеція) 115
- Доротея Вірер (Італія) 113
- Франциска Пройсс (Німеччина) 102
...
- 22. Дар'я Блашко 68
- 28. Олена Підгрушна 47
- 39. Валентина Семеренко 32
- 40. Юлія Джима 31