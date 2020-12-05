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Сенсаційно завершився на етапі Кубка світу з біатлону чоловічий пасьют

Себастьян Самуельсон розміняв по ходу гонки 17 позицій.

Сенсаційно завершився на етапі Кубка світу з біатлону чоловічий пасьют
Себастьян Самуельссон
Фото: EPA/UPG

У фінському Контіолахті триває другий етап Кубка світу з біатлону сезону-2020/21.

Третьою гонкою етапу значилася гонка переслідування у чоловіків.

Перемогу в гонці сенсаційно здобув шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон, який стартував 18-м.

Ще одну сенсацію створив французький біатлоніст Фаб'єн Клод, в боротьбі за "срібло" випередивши лідера загального заліку КМ норвежця Йоханнеса Бйо.

Що стосується українців, Артем Прима фінішував 26-м, допустивши чотири промахи, а Дмитро Підручний - 38-м (5 промахів).

Додамо, що Артем стартував 20-м, а Дмитро - 35-м.

Варто відзначити, що гонка проходила в непростих умовах, з диким вітром.

Підсумок гонки:

  1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+1) 32:26,7
  2. Фаб'єн Клод (2+1+0+0) +15,8
  3. Йоханнес Тінгнес Бйо (0+0+1+2) +19,5

...

  • 26. Артем Прима (0+3+0+1) +1:51,1
  • 38. Дмитро Підручний (1+2+1+1) +2:51,5
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