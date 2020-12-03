Валя Семеренко фінішувала в топ-10 спринту Кубка світу

Українка була точна на стрільбищі.

Відбулася друга гонка на другому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті - жіночий спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Аналогічно чоловічому спринту, "золото" і "бронзу" завоювали, в даному випадку, рідні сестри.

Першою в спринті фінішувала шведська біатлоністка Ганна Еберг. Олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2018 закрила всі 10 мішеней.

Менше 10 секунд поступилася Ганні француженка Анаіс Шевальє. А третьою на фініші була Ельвіра Карін Еберг - сестра переможниці спринту.

Кращою з українок стала Валя Семеренко, яка також як і призерки була точна на вогневих рубіжах, однак в ногах поступилася досить багато. Проте, Валя посіла досить високе 9-е місце.

Ще дві українки потрапили в очкову зону - Дар'я Блашко (18) і Олена Підгрушна (25).

Підсумок гонки:

Ганна Еберг (0+0) 21:11,5 Анаіс Шевальє (0+0) +9,6 Ельвіра Карін Еберг (0+1) +27,9

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