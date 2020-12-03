Валя Семеренко фінішувала в топ-10 спринту Кубка світу

Відбулася друга гонка на другому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті - жіночий спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами.
Аналогічно чоловічому спринту, "золото" і "бронзу" завоювали, в даному випадку, рідні сестри.
Першою в спринті фінішувала шведська біатлоністка Ганна Еберг. Олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2018 закрила всі 10 мішеней.
Менше 10 секунд поступилася Ганні француженка Анаіс Шевальє. А третьою на фініші була Ельвіра Карін Еберг - сестра переможниці спринту.
Кращою з українок стала Валя Семеренко, яка також як і призерки була точна на вогневих рубіжах, однак в ногах поступилася досить багато. Проте, Валя посіла досить високе 9-е місце.
Ще дві українки потрапили в очкову зону - Дар'я Блашко (18) і Олена Підгрушна (25).
Підсумок гонки:
- Ганна Еберг (0+0) 21:11,5
- Анаіс Шевальє (0+0) +9,6
- Ельвіра Карін Еберг (0+1) +27,9
...
- 9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5
- 18. Дар'я Блашко (0+0) +1:21,1
- 25. Олена Підгрушна (0+1) +1:31,7
- 63. Катерина Бех (0+2) +2:37,6
- 66. Юлія Джима (0+3) +2:46,0