"Динамо" допомогло Роналду встановити дивовижний рекорд Ліги чемпіонів

Напередодні київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в Турині знову не змогло надати "Ювентусу" гідний опір, програвши 0:3 (нагадаємо, матч першого кола в Києві також всуху виграла "Стара синьйора" - 2:0).

Один гол записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Тим самим, 35-річний форвард встановив дивовижний рекорд турніру.

13 років і 25 днів – стільки пройшло часу, коли Кріштіану забив свій перший гол у ЛЧ проти київського "Динамо" (листопад 2007 року). Це найбільший розрив між голами гравця проти одного суперника в історії цього турніру.

13y 25d - Cristiano Ronaldo has scored his first Champions League goal against Dynamo Kiev since November 2007, 13 years and 25 days ago. It is the biggest gap between goals by a player against an opponent in Champions League history. Longevity. pic.twitter.com/mlVCJLuB69 — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2020

Крім того, гол в ворота Георгія Бущана став для Роналду 750-м за кар'єру професійного гравця, з яких рівно 10% припадають на період виступу за "Ювентус".

750 - Cristiano Ronaldo scored his 750th goal among clubs and senior National team, with 10% of these being scored for Juventus. Limitless.#JuveDynamo #UCL pic.twitter.com/Mmm4Xov19x — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2020

Кріштіану забив 450 раз за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 102 - за збірну Португалії, 75 - в складі "Ювентуса" і ще п'ять разів - у складі "Спортинга".

Доречі, попередній ювілейний гол (700-й) Кріштіану забив у ворота збірної України. Сталося це в жовтні 2019 року в рамках відбіркового раунду Євро-2020.

Зауважимо, всього три гравці в історії футболу забили 750+ голів за клуб і збірну.