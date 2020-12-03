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"Динамо" допомогло Роналду встановити дивовижний рекорд Ліги чемпіонів

Футбольному довголіттю Кріштіану можна тільки позаздрити.

"Динамо" допомогло Роналду встановити дивовижний рекорд Ліги чемпіонів
Роналду в супроводі Кендзьори забиває ювілейний гол
Фото: EPA/UPG

Напередодні київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в Турині знову не змогло надати "Ювентусу" гідний опір, програвши 0:3 (нагадаємо, матч першого кола в Києві також всуху виграла "Стара синьйора" - 2:0).

Один гол записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Тим самим, 35-річний форвард встановив дивовижний рекорд турніру.

13 років і 25 днів – стільки пройшло часу, коли Кріштіану забив свій перший гол у ЛЧ проти київського "Динамо" (листопад 2007 року). Це найбільший розрив між голами гравця проти одного суперника в історії цього турніру.

Крім того, гол в ворота Георгія Бущана став для Роналду 750-м за кар'єру професійного гравця, з яких рівно 10% припадають на період виступу за "Ювентус".

Кріштіану забив 450 раз за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 102 - за збірну Португалії, 75 - в складі "Ювентуса" і ще п'ять разів - у складі "Спортинга".

Доречі, попередній ювілейний гол (700-й) Кріштіану забив у ворота збірної України. Сталося це в жовтні 2019 року в рамках відбіркового раунду Євро-2020.

Зауважимо, всього три гравці в історії футболу забили 750+ голів за клуб і збірну.

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