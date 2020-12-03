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Гравець "Істанбула" повторив унікальне досягнення Руні в Лізі чемпіонів

У Ірфана Кахведжі чарівна ліва нога.

Гравець "Істанбула" повторив унікальне досягнення Руні в Лізі чемпіонів
Фото: twitter.com/OptaJoe

Напередодні завершився передостанній тур групового етапу Ліги чемпіонів.

Найзаплутаніша ситуація склалася в групі Н, де три команди - "Манчестер Юнайтед", "Парі Сен-Жермен" і РБ "Лейпциг" набрали по 9 очок.

У 5-му турі німецький клуб грав в Туреччині з "Істанбулом ББ". Матч склався сверхдраматічно. На 66-й хвилині іспанський легіонер "Лейпцига" Дані Ольмо довів рахунок до 3:1 і, здавалося, поховав інтригу.

Однак в стані господарів був один воїн, який не змирився з поразкою, це - Ірфан Кахведжі.

Ще в кінці першого тайму 25-річний півзахисник не дозволив гостям піти на перерву, ведучи в рахунку в два м'ячі, відігравши один м'яч - 1:2.

А на 72-й і 85-й хвилинах лівша Ірфан в другій і третій раз "підкував" голкіпера "Лейпцига" Петера Гулачі, оформивши хеттрик - 3:3.

На жаль для турецької команди, останнє слово було за футболістом "Лейпцига" Александером Сёрлотом, який в компенсований час встановив остаточний рахунок - 3:4.

Проте, особисто для Кахведжі є привід пишатися собою - він відзначився унікальним досягненням - всі голи Ірфан забив з-за меж штрафного майданчику. Завдяки цьому він повторив в ЛЧ досягнення ексфутболіста "Манчестера Юнайтед" Уейна Руні, який також всі свої три голи в турнірі забив з-за меж штрафного в поєдинку проти іншого турецького клубу - "Фенербахче" в 2004 році.

Крім того, Кахведжі є всього третім гравцем в історії Ліги чемпіонів, який відзначився хеттриком, але при цьому його команда програла.

До нього це були Криштіану Роналду, який виступав за "Манчестер Юнайтед" проти "Реала" (квітень 2003 року) і Гарет Бейл ("Тоттенгем" проти "Інтера" в жовтні 2010 року).
Огляд матчу 

"Істанбулом ББ" - "Лейпциг".

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