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Фіналіст останнього розіграшу Кубка України вилетів в 1/8 фіналу від команди Першої ліги

До сенсації доклали руку футболісти "Агробізнесу".

Фіналіст останнього розіграшу Кубка України вилетів в 1/8 фіналу від команди Першої ліги
"Агробізнес"
Фото: ФК "Агробізнес"

Сьогодні відбулися деякі матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Не обійшлося без сенсацій.

Найгучніша трапилася в Полтаві, де місцева "Ворскла", яка йде на третьому місці в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги і є фіналістом Кубка України сезону-2019/20 з мінімальним рахунком 0:1 поступилася лідеру Першої ліги "Агробізнесу".

Рівненський "Верес", який займає друге місце в Першій лізі з аналогічним рахунком обіграв ще одного представника УПЛ - "Маріуполь".

Два інших представники вищого дивізіону - "Дніпро-1" і "Колос" впевнено подолали бар'єр 1/8 фіналу, обігравши відповідно ВПК-Агро (5:0) і вінницьку "Ниву" (4:0).

На цій стадіі турніру будуть зіграні ще два поєдинки: "Десна" - "Зоря" і "Олександрія" - "Минай".

Нагадаємо, "Шахтар" - як чемпіон країни і "Динамо" - як володар Кубка - автоматично стартують у турнірі з чвертьфіналів.

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