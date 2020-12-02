В Англійській прем'єр-лізі перший цього сезону випадок перенесення матчу через коронавірус

Матч 11-го туру Англійської прем'єр-ліги між "Астон Віллою" і "Ньюкаслом", який мав відбутися 4 грудня в Бірмінгемі, скасовано, повідомляє пресслужба "Ньюкасла".

У стані "сорок" - спалах коронавірусу. Відразу чотири футболісти здали позитивні тести на COVID-19. Також заразилися співробітники команди.

У "Ньюкасла" є побоювання, що в найближчі дні будуть нові випадки зараження.

Ускладнена травмами, ця ситуація залишала команді Стіва Брюса не більше ніж два дні на підготовку до матчу на "Вілла Парк".

Тому "Ньюкасл" попросив АПЛ відкласти виїзд у Бірмінгем, і це прохання було задоволено. Нову дату проведення матчу визначать пізніше.