У матчі передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в Мадриді зіграло внічию з невмотивованою "Баварією" - 1:1.
На гол Жоао Фелікса в першому таймі
Тож "матрацники" не змогли гарантувати собі вихід у плей-оф турніру. Однак вони перервали рекордну переможну серію баварців у ЛЧ, яка тривала 15 матчів.
Bayern Munich have failed to win a #UCL game for the first time since drawing to Liverpool in the Champions League Round of 16 tie in February 2019.— Squawka Football (@Squawka) December 1, 2020
The record-breaking run of 15 consecutive wins ends. 😱 pic.twitter.com/9ZJOdMhJbf
Крім того, перервалася переможна серія наставника "Баварії" Ганса-Дітера Фліка в цьому турнірі, яка налічувала 12 матчів.
Нагадаємо, Флік очолив мюнхенський клуб у листопаді минулого року.