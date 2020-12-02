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"Атлетіко" перервало рекордну серію "Баварії" в Лізі чемпіонів

А заодно і переможну серію Ганса-Дітера Фліка.

&quot;Атлетіко&quot; - &quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Атлетіко" - "Баварія"

У матчі передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в Мадриді зіграло внічию з невмотивованою "Баварією" - 1:1.

На гол Жоао Фелікса в першому таймі

Жоао Фелікс
Фото: EPA/UPG
Жоао Фелікс
 чинні переможці Ліги чемпіонів відповіли голом Томаса Мюллера з пенальті на 86-й хвилині.

Томас Мюллер
Фото: EPA/UPG
Томас Мюллер

Тож "матрацники" не змогли гарантувати собі вихід у плей-оф турніру. Однак вони перервали рекордну переможну серію баварців у ЛЧ, яка тривала 15 матчів.

Крім того, перервалася переможна серія наставника "Баварії" Ганса-Дітера Фліка в цьому турнірі, яка налічувала 12 матчів.

Нагадаємо, Флік очолив мюнхенський клуб у листопаді минулого року.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Баварія".

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