Фото: EPA/UPG "Атлетіко" - "Баварія"

У матчі передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в Мадриді зіграло внічию з невмотивованою "Баварією" - 1:1.

На гол Жоао Фелікса в першому таймі

Фото: EPA/UPG Жоао Фелікс

чинні переможці Ліги чемпіонів відповіли голом Томаса Мюллера з пенальті на 86-й хвилині.

Фото: EPA/UPG Томас Мюллер

Тож "матрацники" не змогли гарантувати собі вихід у плей-оф турніру. Однак вони перервали рекордну переможну серію баварців у ЛЧ, яка тривала 15 матчів.

Bayern Munich have failed to win a #UCL game for the first time since drawing to Liverpool in the Champions League Round of 16 tie in February 2019.



The record-breaking run of 15 consecutive wins ends. 😱 pic.twitter.com/9ZJOdMhJbf — Squawka Football (@Squawka) December 1, 2020

Крім того, перервалася переможна серія наставника "Баварії" Ганса-Дітера Фліка в цьому турнірі, яка налічувала 12 матчів.

Нагадаємо, Флік очолив мюнхенський клуб у листопаді минулого року.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Баварія".