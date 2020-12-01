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Лідер атак "Реала" не допоможе сьогодні команді в матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" через травму

Еден Азар знову травмувався.

Лідер атак "Реала" не допоможе сьогодні команді в матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" через травму
Еден Азар
Фото: EPA/UPG

Найдорожчий гравець мадридського "Реала" Еден Азар, який успішно набирав форму після тривалої паузи, спричиненої ушкодженням, знову травмувався.

Після суботнього матчу Ла Ліги проти "Алавеса" (1:2) в бельгійця виявили ушкодження переднього прямого м'яза правого стегна, повідомляє Marca.

МРТ показало, що Еден проведе поза грою близько трьох тижнів.

Вінгер не допоможе команді Зінедіна Зідана у важливих матчах чемпіонату проти "Севільї" і "Атлетіко", а також не зіграє в Лізі чемпіонів проти "Шахтаря" і "Боруссії" Менхенгладбах.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу ЛЧ "Шахтар" - "Реал" пролунає сьогодні о 19:55.

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