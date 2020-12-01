Лідер атак "Реала" не допоможе сьогодні команді в матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" через травму

Найдорожчий гравець мадридського "Реала" Еден Азар, який успішно набирав форму після тривалої паузи, спричиненої ушкодженням, знову травмувався.

Після суботнього матчу Ла Ліги проти "Алавеса" (1:2) в бельгійця виявили ушкодження переднього прямого м'яза правого стегна, повідомляє Marca.

МРТ показало, що Еден проведе поза грою близько трьох тижнів.

Вінгер не допоможе команді Зінедіна Зідана у важливих матчах чемпіонату проти "Севільї" і "Атлетіко", а також не зіграє в Лізі чемпіонів проти "Шахтаря" і "Боруссії" Менхенгладбах.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу ЛЧ "Шахтар" - "Реал" пролунає сьогодні о 19:55.