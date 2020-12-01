Ребров ризикує пропустити матч із "Барселоною" в Лізі чемпіонів через підозри на коронавірус

Наставника "Ференцвароша" може не бути в середу на поєдинку.

Угорський "Ференцварош" на груповому етапі Ліги чемпіонів бореться з "Динамо" за продовження боротьби в Лізі Європи.

У найближчому домашньому матчі проти "Барселони", який відбудеться завтра, на тренерському містку Fradi, цілком імовірно, не буде Сергія Реброва, у якого підозра на коронавірус, повідомляє Nemzeti Sport.

Через погане самопочуття український фахівець не з'явився на пресконференцію після матчу з МТК "Будапешт" (2:0) і пропустив недільне тренування команди.

Наразі 46-річний Ребров очікує результатів тесту на коронавірус.