Фото: EPA/UPG Рауль Хіменес

У матчі 11-го туру Англійської прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" приймав "Вулвергемптон" і програв - 1:2.

Матч на "Емірейтс" запам'ятався страшної травмою лідера "вовків" Рауля Хіменеса на самому початку.

Усе сталося під час кутового біля воріт гостей, коли мексиканець і захисник господарів Давид Луїс зіткнулися в повітрі головами. Зіткнення було таким жорстким, що телевізійники вирішили його не показувати на повторах.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Форварда забрали з поля і відправили до лікарні. За повідомленням офіційного сайту "Вулвергемптона", Хіменес успішно переніс операцію після перелому кісток черепа.

У свою чергу, Луїс зміг продовжити гру, але тільки до перерви, коли його замінили.