У матчі 11-го туру Англійської прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" приймав "Вулвергемптон" і програв - 1:2.
Матч на "Емірейтс" запам'ятався страшної травмою лідера "вовків" Рауля Хіменеса на самому початку.
Усе сталося під час кутового біля воріт гостей, коли мексиканець і захисник господарів Давид Луїс зіткнулися в повітрі головами. Зіткнення було таким жорстким, що телевізійники вирішили його не показувати на повторах.
Форварда забрали з поля і відправили до лікарні. За повідомленням офіційного сайту "Вулвергемптона", Хіменес успішно переніс операцію після перелому кісток черепа.
У свою чергу, Луїс зміг продовжити гру, але тільки до перерви, коли його замінили.