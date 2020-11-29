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Лікареві Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, - ЗМІ

Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Лікареві Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, - ЗМІ
Дієго Марадона
Фото: infobae.com

Влада Аргентини почала розслідування стосовно лікаря Леопольдо Луке, який лікував Дієго Марадону. Прокуратура перевіряє версію, що смерть футболіста могла стати результатом недбалості медика, передає ВВС.

Аргентинський телеканал Todo Noticias повідомляє, що лікареві вже пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві, проте ці відомості офіційно не підтверджені.

Співробітники прокуратури Аргентини провели обшуки в будинку і приватній клініці Луке, намагаючись зібрати докази у справі і встановити, чи не було в діях лікаря недбалості.

За даними аргентинських ЗМІ, доньки Марадони зажадали надати їм відомості про те, які медичні препарати приймав їхній батько.

"Є підозри, що умови реабілітації Марадони після операції в його будинку не відповідали необхідним вимогам, в тому числі там не було дефібрилятора і постійної присутності медиків, які спеціалізуються на лікуванні алкоголізму і наркоманії. Прокурори також цікавляться, як часто Луке відвідував футболіста в його будинку", - йдеться у повідомленні.

Тим часом агентство Франс прес цитує неназваного родича Марадони, за словами якого лікарі рекомендували залишити футболіста під наглядом лікарів в іншій лікарні, але "сім'я вирішила інакше". "Його доньки підписали прохання виписати його", - стверджує джерело агентства.

Марадона помер інфаркту 25 листопада, йому було 60 років. У момент смерті футболіст перебував у своєму будинку в Буенос-Айресі. Незадовго до цього Марадона переніс операцію з видалення тромбу в головному мозку. Також відомо, що він проходив лікування від алкогольної залежності.

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