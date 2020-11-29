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Помер виконавець ролі Дарта Вейдера у “Зоряних війнах”

Актору було 85 років.

Помер виконавець ролі Дарта Вейдера у “Зоряних війнах”
Фото: Вікіпедія

28 листопада помер британський актор, бодібілдер і важкоатлет Девід Проуз, який зіграв Дарта Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряних війн".

Як пише bbc.com британець помер на 85 році життя, після нетривалої хвороби.

Проуз родом з Брістоля. В юності відвідував Брістольську граматичну школу.

Перед роботою у кіно він тренував Крістофера Ріва для ролі Супермена.

Фото: bbc.com

Першою роллю Проуза у кіно стала роль монстра Франкенштейна у "Казино Рояль" за романом Яна Флемінга про Джеймса Бонда у 1967 році.

У Британії Проуз також знаменитий роллю супергероя на ім'я Людина Кодексу Зеленого Хреста – персонажа, який пояснював дітям правила дорожнього руху. За цю роль Проуз отримав Ордена Британської імперії.

Фото: twitter.com/BowingtonM

Нагадаємо, на 90-му році життя померла видатна українська співачка, народна артистка України, професорка Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, одна з легендарного тріо сестер Байко (Ніна, Марія, Даниїла) Марія Байко.

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