Помер виконавець ролі Дарта Вейдера у “Зоряних війнах”

28 листопада помер британський актор, бодібілдер і важкоатлет Девід Проуз, який зіграв Дарта Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряних війн".
Як пише bbc.com британець помер на 85 році життя, після нетривалої хвороби.
Проуз родом з Брістоля. В юності відвідував Брістольську граматичну школу.
Перед роботою у кіно він тренував Крістофера Ріва для ролі Супермена.
Першою роллю Проуза у кіно стала роль монстра Франкенштейна у "Казино Рояль" за романом Яна Флемінга про Джеймса Бонда у 1967 році.
У Британії Проуз також знаменитий роллю супергероя на ім'я Людина Кодексу Зеленого Хреста – персонажа, який пояснював дітям правила дорожнього руху. За цю роль Проуз отримав Ордена Британської імперії.
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