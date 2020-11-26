Борис Джонсон заявив, що британцям доведеться пережити "важку зиму"

Цієї зими навантаження на систему охорони здоров'я країни і холодна погода сприятимуть вірусу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна зіткнулася з важкою зимою, але заходи, ухвалені для уповільнення поширення коронавірусу, запобігли перевантаженню національної служби охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

"Тепер у нас є підстави сподіватися, що до весни загальне тестування і вакцинація будуть об'єднані, щоб покласти край цій епосі обмежень", - сказав Джонсон на пресконференції.

"Але щоб досягти цього, ми повинні спочатку пережити важку зиму, коли навантаження на нашу систему охорони здоров'я і холодна погода сприяють вірусу", - додав він.

Нагадаємо, У Великій Британії з 2 грудня припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують більш жорсткі, ніж раніше, багаторівневі регіональні обмеження.