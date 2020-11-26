Україна та Ізраїль посилять міжпарламентське співробітництво, - Посольство

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і керівник Групи з міжпарламентських зв'язків Кнесету Ізраїлю з Верховною Радою України Міхаель Малкіелі підтвердили намір обох країн активізувати парламентську взаємодію.

Про це був заявлено в ході відповідної зустрічі в середу, повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook.

"Під час бесіди співрозмовники засвідчили високий рівень існуючого міжпарламентського співробітництва, дружніх та партнерських відносин між Україною та Ізраїлем. Були обговорені питання налагодження міжпарламентської співпраці між Кнесетом та Верховною Радою України. Домовлено активізувати двосторонню взаємодію, зокрема, заплановано проведення вебконференції між парламентськими групами", - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися про тісну взаємодію в питанні розвитку релігійного туризму в Україні та відновлення місць культурно-релігійної спадщини єврейського народу в нашій державі.

Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

"З огляду на наближення єврейського свята Ханука, М.Малкіелі запросив посла України на церемонію запалювання першої свічки цього свята у Кнесеті 10 грудня та конференцію з депутатами Верховної Ради України", - підкреслюють в Посольстві.

Нагадаємо, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне працювати з 1 січня 2021 року.

У червні 2020 у МЗС Ізраїлю повідомили, що Кнесет у найближчі тижні ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Договір про ЗВТ було підписано в січні 2019 року в рамках візиту президента Петра Порошенка до Ізраїлю. Підписи під документом також поставили перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і в.о. міністра економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коен. Проєкт передбачає скасування ввізних мит для 80% українських промислових товарів і 70% мит на ізраїльський імпорт.

11 липня 2019 року Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Ізраїлем.

У серпні 2019 Україна і Ізраїль домовилися про розширення зони вільної торгівлі на сферу послуг.