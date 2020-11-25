Іран заклав у бюджет 200 мільйонів євро на компенсації за збиття літака МАУ

В бюджет Ірану на 2021 рік закладуть 200 мільйонів євро на виплату компенсацій за збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року.

Про це пише іранська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що віце-президент Ірану з правових питань Лея Джонейді прокоментувала виділення цих коштів з Фонду національного розвитку Ірану. "В решті решт всі установи використовують одні і ті ж ресурси", - сказала вона.

Її заява пролунала після того, як газета Shargh в критичному матеріалі у вівторок повідомила, що уряд країни виведе з Фонду національного розвитку до 200 мільйонів євро для виплати компенсації за збиття українського літака.

Газета назвала це рішення "несумісним" з правилами і положеннями Фонду розвитку і написала, що фонд "націлений на перетворення частини доходів від продажу нафти і газу, газового конденсату і нафтопродуктів в стійке виробниче багатство і виробничий капітал". За оцінками видання, кошти фонду не можуть використовуватися на подібні виплати.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.