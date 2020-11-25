На одній зі сторін машини було написано "Ви вбиваєте дітей та літніх людей".

Фото: скріншот відео

У Берліні автомобіль в'їхав у ворота офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель

На машині з одного боку був напис "Зупиніть політику глобалізації", пише Der Spiegel.

З іншого боку машини, згідно з фото в соцмережах, написано "Ви убивці дітей та літніх людей".

BREAKING - A car rammed into the gate of Chancellor Merkel's office in Berlin, Germany. "You damned murderers of children and old people" and "Stop the globalization policy" was written on the car.pic.twitter.com/wCLeDqDelm — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 25, 2020

Правоохоронці обшукали автомобіль зловмисника. Про його особу поки що деталей не повідомляють, але відомо, що йому 48 років. Його затримала поліція.

Про постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, що в серпні у Берліні учасники акції проти карантинних обмежень прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі парламенту. Щоб їх відтіснити, поліція застосувала газові балончики, відбулися сутички. Усередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили.