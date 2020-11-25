У Білорусі затримали журналіста, який співпрацював з LB.ua

Увечері 24 листопада в Мінську перестав виходити на зв'язок журналіст Ігор Ільяш, який співпрацював з LB.ua в якості позаштатного спеціального кореспондента.

Він повинен був прийти на зустріч, але так і не з'явився, його телефони були вимкнуті. Коли колеги прийшли до нього додому, то побачили, що там нікого немає, пише Настоящее время.

Трохи пізніше брат Ігоря повідомив, що виявив у його квартирі протокол вилучення комп'ютера, телефона, інших речей. Однак у цих документах немає ні імен, ні вказівки причини обшуку.

Через кілька годин родичі Ільяша розповіли журналістам, що Ігор перебуває в ізоляторі на Окрестіна. Про причини затримання нічого невідомо.

Ігор Ільяш - чоловік журналістки "Белсату" Катерини Андрєєвої, котру було затримано після прямого ефіру, який вона вела з місця жорстокого розгону силовиками людей на "Площі Змін" в Мінську 15 листопада. Зараз вона проходить підозрюваною у кримінальній справі про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342 КК), і перебуває в СІЗО у Жодіно. Під час затримання Катерини по місцю реєстрації Ілляша силовики провели обшук.

Ільяш і Андрєєва видали книгу "Білоруський Донбас" - "дослідження ролі білорусів і Білорусі в донбаської війні".

Ільяш - білоруський журналіст, опозиційно налаштований до режиму Лукашенка. Народився в 1988 році в Мінську. У 2008-2014 роках працював у щотижневій незалежній газеті "Білоруси і ринок", в 2014-2017 роках був співробітником білоруської служби "Радіо Свобода". З 2017 року - кореспондент телеканалу "Белсат". Закінчив Білоруський державний університет за спеціальністю "філософія". Він детально описував російсько-білоруські відносини.