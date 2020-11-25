Прокуратура США оскаржить відхилення звинувачень у шахрайстві проти Манафорта

Окружна прокуратура Манхеттена оскаржить у суді вищої інстанції Нью-Йорка постанову про відхилення звинувачень у шахрайстві проти колишнього політтехнолога "Партії регіонів" та ексголови виборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пола Манафорта.

Про це пише The Hill.

У березні 2019 року Манафорт був звинувачений в суді штату Нью-Йорк в шахрайстві з іпотечними кредитом і пов'язаних з ним злочинах. У грудні 2019 року суддя штату відхилив звинувачення, ухваливши, що вони частково збігаються зі звинуваченнями в банківському шахрайстві, з якими Манафорт зіткнувся в федеральному суді. Апеляційний суд Нью-Йорка підтвердив рішення суду першої інстанції минулого місяця.

Офіс окружного прокурора оскаржить рішення апеляційного суду Нью-Йорка у Верховному суді штату, свідчить судовий документ, датований 24 листопада.

Рішення про оскарження було ухвалене з огляду на те, що Манафорта може помилувати діючий президент Дональд Трамп до закінчення терміну своїх повноважень в січні. Президенти можуть помилувати або пом'якшити вироки тих, хто був засуджений за федеральні злочини, але не за злочини проти штату.

У 2018 році федеральний суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта винним в шахрайстві з банками і податковому шахрайстві. Перед початком судового процесу Манафорт визнав себе винним і погодився співпрацювати зі слідством.

13 березня 2019 року суд призначив Манафорту покарання у вигляді позбавлення волі терміном 7 з половиною років. У травні його перевели під домашній арешт через пандемію коронавірусу.