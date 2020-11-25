Росія "погрожувала протаранити" есмінець США у Японському морі

Російська Федерація заявила про те, що заблокувала та "вигнала" есмінець ВМС Сполучених Штатів Америки у територіальних водах Японського моря.

Москва звинуватила корабель "Джон МакКейн" у тому, що той на два кілометри порушив свій морський кордон у затоці Петра Великого та пригрозила протаранити есмінець. Тоді, за даними РФ, американський військовий корабель покинув цей район, пише BBC.

Проте ВМС США заперечують будь-які протиправні дії і стверджують, що їхній корабель не був висланий з району.

За даними російського міністерства оборони, міноносець Тихоокеанського флоту "Адмірал Виноградов" за допомогою міжнародного каналу зв'язку попередив американський корабель про "можливість використання тарану для виведення зловмисника з територіальних вод".

"Заява Російської Федерації щодо цієї місії неправдива", - заявив речник 7-го флоту ВМС США лейтенант Джо Кійлі. "Джон МакКейн" не був висланий "з території жодної країни".

Він заявив, що США "ніколи не схиляться перед залякуванням і не будуть примушені приймати нелегітимні морські вимоги, такі як пред'явлені Російською Федерацією".

У червні минулого року ВМС США і РФ звинуватили одні одних у небезпечних маневрах у Філіппінському морі. ВМС США повідомили, що американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося маневрувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалий".

Росіяни стверджували, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалий", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від "Адмірала Виноградова".

Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено маневрувати.

ВМС США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі".