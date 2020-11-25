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Суд оголосив про перемогу Байдена на виборах у Неваді

Перемога у Неваді надає Байдену шість голосів виборників західного штату.

Суд оголосив про перемогу Байдена на виборах у Неваді
Фото: EPA/UPG

Верховний суд штату Невада визнав перемогу кандидата від демократів Джозефа Байдена на президентських виборах 3 листопада.

Про це пише Associated Press.

Рішення було ухвалене 7 суддями одноголосно. Перемога у Неваді надає Байдену шість голосів виборників західного штату.

Нагадаємо, 15 листопада президент США Дональд Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

Згідно із законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Сьогодні губернатор штату Пенсильванія Том Вулф оголосив про перемогу на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

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