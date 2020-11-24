Маск вийшов на друге місце серед найбагатших людей світу

Засновник Tesla Inc. та SpaceX Ілон Маск став другою найбагатшою людиною у світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска оцінюють у 127,9 мільярда доларів. У 2020 він збільшив свій капітал на 100,3 мільярда доларів, що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу. Зазначається, що різке зростання його статків спричинене збільшенням вартості акцій Tesla.

Маск обійшов Білла Гейтса, засновника корпорації Microsoft. Вдруге за вісім років, коли Гейтс опустився нижче другого місця.

Автори рейтингу зазначили, що статки Гейтса були б більші, якби він так багато не витрачав на благодійність.

Перше місце займає засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Нагадаємо, колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу. Статки Маккензі Скотт оцінюють у $68 мільярдів.