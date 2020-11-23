ЄC виділив €183 мільйони допомоги найбіднішим країнам

Ця допомога допоможе 29 країнам з низькими доходами збільшити соціальні та економічні витрати, витрати на систему охорони здоров’я у відповідь на кризу COVID-19.

Європейська комісія ухвалила рішення виділити 183 млн євро у Трастовий фонд МВФ з допомоги та протидії катастрофам для полегшення боргових зобов’язань 29 найбідніших та найбільш вразливих країн світу.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Ця допомога допоможе 29 країнам з низькими доходами збільшити соціальні та економічні витрати, витрати на систему охорони здоров’я у відповідь на кризу COVID-19. Цей внесок, що був оголошений відразу після завершення саміту "Великої двадцятки", повністю відповідає пропозиціям президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в рамках Глобальної ініціативи відродження, яка пов’язує інвестиції та зусилля із зменшення боргів із досягненням цілей сталого розвитку", - йдеться в повідомленні.

В ЄС очікують, за допомогою Трастового фонду МВФ з допомоги та протидії катастрофам найбідніші країни у 2020 році можуть підвищити пріоритетні соціальні витрати в середньому на 1,2% від ВНП, у тому числі на близько 0,5% – на програми з охорони здоров’я.

До країн з низьким рівнем доходів, які відчувають значні труднощі із реалізацією заходів соціального захисту та протидії пандемії COVID-19, належать країни, в яких річний рівень валового національного доходу на душу населення є нижчим за 1 175 доларів США.

Зараз до них відносять Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Центральноафриканську Республіку, Чад, Комори, Демократичну Республіку Конго, Джибуті, Ефіопію, Гамбію, Гвінею, Гвінею-Бісау, Гаїті, Ліберію, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанду, Сан-Томе і Принсіпі, С’єрра-Леоне, Соломонові Острови, Танзанію, Таджикистан, Того і Ємен.

Нагадаємо, у липні Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. За словами Шмигаля, макрофінансова допомога буде витрачатися на підтримку макрофінансової стабільності України та продовження структурних реформ.