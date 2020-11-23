Ще чотири країни приєдналися до продовження персональних санкцій ЄС щодо РФ

Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до рішення ЄС щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або загрожують їм.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС від імені Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда".

Країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до рішення Ради ЄС щодо санкцій.

"Вони забезпечать відповідність своїх державних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до відома такі зобов’язання та вітає їх", - йдеться в заяві.

10 вересня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження чинних обмежувальних заходів на шість місяців, до 15 березня 2021 року. Чинні обмежувальні заходи передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів щодо 175 осіб та 44 суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, у червні посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені після незаконної анексії Криму.

У жовтні ЄС на рік продовжив санкції проти росіян через отруєння Скрипалів. Обмежувальні заходи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.