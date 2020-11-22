США офіційно вийшли з Угоди про відкрите небо через Росію

Договір був укладений в 1992 році з метою підвищення довіри і запобігання конфліктів.

Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що 22 листопада набув чинності вихід Штатів з Угоди про відкрите небо.

Відповідне повідомлення Помпео оприлюднив у Twitter.

"У відповідності до попереднього оголошення, вихід Сполучених Штатів Америки з Угоди про відкрите небо набув чинності", – зазначив він.

Помпео наголосив, що Росія тим часом продовжує не виконувати взяти на себе домовленості.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.

Договір, учасниками якого на цю мить є 34 країни, був укладений в 1992 році з метою підвищення довіри і запобігання конфліктів. Відповідно до договору було здійснено понад 1500 польотів. Кожна країна зобов'язується зробити всю свою територію доступною для розвідувальних польотів, проте Росія обмежила доступ у деякі райони.

Про вихід з Договору Трамп заявляв ще минулого року.