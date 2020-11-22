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“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів

За підсумками двох турів “Грузинська мрія” отримує в парламенті 90 з 150 мандатів. 

“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Фото: EPA/UPG

У Грузії провладна партія "Грузинська мрія" перемагає з великим відривом у другому турі парламентських виборів.

Про це пише “Ехо Кавказа”

Зазначимо, опозиція бойкотувала вибори 21 листопада, назвавши голосування фарсом і закликавши виборців ігнорувати його. Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів.

Таким чином у виборах взяла участь лише правляча партія.

Так, відповідно до інформацію ЦВК Грузії, “Грузинська мрія” набирає близько 90% голосів. Право голосу на виборах 21 листопада було у понад 2,1 мільйона громадян Грузії. Для голосування було відкрито близько 2 тисяч дільниць. Явка на момент закриття дільниць склала 26,29%. 

Проголосувало чверть виборців – 562 664 особи. За підсумками двох турів виборів “Грузинська мрія” отримує в парламенті десятого скликання 90 з 150 мандатів. 

Решта 60 місць розподілилися між вісьмома опозиційними партіями. Це партія «Єдиний національний рух», яка брала участь у виборах в блоці з коаліцією «Сила в єдності», «Європейська Грузія», «Лело для Грузії», «Альянс патріотів», «Стратегія Агмашенебелі», «Гірчі», «Громадяни» і Лейбористської партії.

Нагадаємо, 8 листопада біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. 

Опозиція звинувачує Центральну виборчу комісію країни у фальсифікаціях. З того часу в країні тривають демонстрації з вимогою нових виборів.

Парламентські вибори у Грузії вперше пройшли за новою системою. 

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