У Тбілісі затримали чоловіка, який захопив заручників в офісі мікрофінансової організації, повідомляє Ехо Кавказу.

У результаті переговорів поетапно вдалося звільнити всіх дев'ятьох заручників. Ніхто з них не постраждав. "Руставі 2" уточнює, що переговірників було двоє.

Співробітники МВС вже перевели звільнених у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

На місці події залишаються поліцейські, а також бригади швидкої медичної допомоги. Проїжджа частина перекрита.

У зв'язку з подією МВС почало слідство за статтями 236 і 179 КК Грузії, що має на увазі незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї і розбій.

Раніше грузинські ЗМІ повідомили, що ввечері 20 листопада у Тбілісі невідомий озброєний чоловік увірвався в приміщення мікрофінансової організації на проспекті Церетелі та захопив девʼять заручників.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020

Поліція оточила будівлю. Офіс організації розташований на першому поверсі багатоквартирного будинку. Його мешканців наразі не евакуювали.

За словами очевидців, нападників кілька. В руках у одного з них нібито граната.

В ефірі телеканалу "Руставі-2" один з очевидців розповів, що в будівлю увірвалися п'ятеро осіб з гранатами, а двох заручників вже відпустили.

Один із заручників зміг записати відео.

У МВС Грузії підтверджують інформацію про захоплення заручників, але наразі не коментують інцидент. Тим часом глава патрульної поліції Тбілісі підтвердив, що нападник утримує девʼятьох людей. Про його вимоги поки що нічого не відомо.

Оновлення 18:08. Зловмисник, який увірвався в мікрофінансову організацію NBC ("Бізнес Капітал"), нібито висунув свої вимоги, використовуючи обліковий запис одного із заручників в Facebook-LIVE, передає Ехо Кавказу. У ролику, який триває трохи більше 6 хв, в основному, озвучені вимоги вирішення питань соціального характеру, а не переказу певної суми.

"Мої вимоги, щоб зібралися всі парламентарії, ті, хто були до виборів, хто бере участь у виборах, і ухвалили три закони", - заявляє на відео можливий нападник.

Його вимоги такі: скасування азартних ігор, у тому числі, і онлайн-ігор, зниження банками процентної ставки по кредиту до 7%, зниження цін на медикаменти.

Зловмисник перебуває в офісі без маски і, цілком ймовірно, тримає в руках гранату.

Нагадаємо, 21 жовтня у грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банк. Повідомляли, що в заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії".

Чоловік вимагав 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому змогу безперешкодно піти.