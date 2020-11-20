ЦВК Молдови оголосила Санду переможцем президентських виборів

Центральна виборча комісія Молдови на засіданні в п'ятницю затвердила остаточні результати виборів президента. За підсумками другого туру 15 листопада перемогу здобула колишня глава уряду Мая Санду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обраним президентом Молдови оголошується кандидат на виборах Майя Санду, висунена партією "Дія і солідарність", яка набрала 943 006 голосів, що становить 57,72% голосів виборців, які взяли участь у виборах", - сказав голова ЦВК Дорін Чіміль.

За Ігоря Додона проголосували 690 615 виборців, що становить 42,28% голосів виборців.

У виборах взяли участь 1,65 млн виборців, що становить 52,78%.

У суботу ЦВК передасть результати для затвердження до Конституційного суду.

Повноваження чинного президента Додона закінчуються 23 грудня 2020 року. Інавгурація нового президента відбудеться 24 або 25 грудня.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

Новообрана президент Молдови Мая Санду нагадала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років. Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.