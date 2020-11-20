Третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу

Всього у світі зафіксовано більше 57 млн випадків інфікування.

Станом на ранок 20 листопада у світі зареєстрували 650 454 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 10 776 чоловік.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 57 239 606 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 365 695 пацієнтів

Побороли хворобу і вилікувалися 39,7 млн осіб. У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна - на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Нагадаємо, за даними ООН, через COVID-19 на межі голоду можуть опинитися 130 млн людей.