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На протикарантинних протестах у Берліні затримали понад 360 осіб

Під час сутичок постраждало десятеро поліцейських.

Фото: EPA/UPG

Під час протестів проти коронавірусних обмежень, які відбулися 18 листопада у центрі Берліна, було затримано 365 осіб. Такі уточнені дані навели у поліції німецької столиці ввечері у середу. Раніше повідомлялося про майже 200 затриманих демонстрантів, передає DW.

До цього переліку входять також особи, які були затримані лише на короткий проміжок часу, а згодом відпущені. Скільки людей досі перебувають під вартою, у поліції не уточнили.

Під час сутичок між правоохоронцями й демонстрантами десятеро поліцейських отримали пошкодження, одна поліцейська з травмою голови потрапила до лікарні, а у одного з її колег вивихнуте плече, інформує агенція dpa.

Загалом, за даними поліції, в масових акціях у центрі Берліна 18 листопада взяло участь близько семи тисяч демонстрантів. Багато з них не дотримувалися соціальної дистанції та не мали на обличчях захисних масок.

Фото: twitter.com

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: EPA/UPG

Демонстрації були викликані розглядом у цей день у німецькому парламенті поправок до закону про захист населення від інфекційних хвороб, який розширив повноваження виконавчої влади у питанні запровадження в країні обмежувальних заходів для боротьби з епідемією коронавірусу. Після того, як демонстранти на вимогу поліції відмовилися розійтися, їх розігнали із застосуванням водометів, а тих, хто чинив опір, затримали правоохоронці.

Поправки до закону зрештою були ухвалені нижньою і верхньою палатами німецького парламенту, після чого підписані президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Тепер після офіційного опублікування закон набуде чинності.

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