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Палата представників Конгресу США закликала до санкцій через отруєння Навального

Документ має рекомендаційний характер.

Палата представників Конгресу США закликала до санкцій через отруєння Навального
Фото: instagram.com / @navalny

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Законодавці засудили "явно цілеспрямоване отруєння" російського опозиціонера і закликали американську владу запровадити нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу.

Законодавці, зокрема, закликали держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів країни Стівена Мнучіна скористатися їх повноваженнями в рамках Акту Магнітського для запровадження санкцій проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували цей злочин. Серед іншого запропоновано заморозити їх активи і заборонити в'їзд до Сполучених Штатів.

Для вивчення того, чи є отруєння Навального наслідком "застосування хімічної зброї урядом РФ в порушення міжнародного права", передбачений 60-денний період.

Документ був схвалений з поправками після 40-хвилинних дебатів. За ухвалення документа проголосували 371 конгресмен, 18 висловилися проти.

Резолюції палати представників і сенату, які приймаються окремо в кожній палаті конгресу США, не мають юридичної сили і носять рекомендаційний характер.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння Навального спростували.

У зв'язку зі справою Навального Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість чоловік, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються.

Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

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