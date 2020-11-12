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Росія у відповідь на "санкції Навального" впроваджує дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції

Спеціальні обмежувальні заходи стосуються керівників апаратів глав цих держав.

Росія у відповідь на "санкції Навального" впроваджує дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація заявила про введення дзеркальних санкцій щодо Франції та Німеччини у відповідь на заходи ЄС через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, пишуть "Ведомости".

"Відповіді на санкції звісно ж будуть. Оскільки санкції Євросоюзу в зв'язку з Навальним прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента РФ, наші санкції у відповідь будуть дзеркальними", - заявив він.

Лавров запевнив, що санкції вже ухвалені і скоро про них офіційно поінформують ФРН та Францію. Спеціальні обмежувальні заходи стосуються керівників апаратів глав цих держав. Хто саме потрапив до списку – не повідомляється. 

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз погодив застосування санкцій щодо шести осіб та однієї російської компанії. Санкції застосовані у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального хімікатом типу "Новачок".

15 жовтня Європейський Союз оприлюднив список осіб, щодо яких вжиті санкції у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Йдеться про заборону на подорожі та заморозку активів. 

Санкції вжито щодо таких осіб: Андрія Яріна – начальника Управління внутрішньої політики Президента в Адміністрації Президента, Сергій Кірієнка – першого заступника керівника апарату Адміністрації президента, Сергія Міняйло – представника президента Російської Федерації в Сибірському федеральному окрузі, Олександра Бортнікова – директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, заступників міністра оборони Павла Попова і Олексія Криворучка, а також щодо Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій.

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