У Туреччині заборонили курити на вулицях через коронавірус

У Туреччині заборонили куріння в людних громадських місцях, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Курити в людних місцях заборонили, щоб забезпечити дотримання громадянами правил носіння захисних масок у громадських місцях.

"З цієї причини, щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада 2020 року буде запроваджено заборону на куріння в таких місцях, як вулиці і проспекти, де громадяни перебувають або можуть скупчуватись, площі і зупинки громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулого тижня, що всі підприємства, включаючи ресторани, кафе, басейни і кінотеатри, закриватимуться щодня о 22:00 у рамках заходів проти пандемії. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19.

Нагадаємо, на початку жовтня Туреччина почала випробування вакцини від коронавірусної хвороби на людях. Міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа заявив, що до цієї стадії випробувань у найближчі сім-десять днів перейдуть ще три потенційні вакцини від коронавірусу.