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Майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів - соцопитування

Ще13% респондентів вважають, що ім'я переможця поки невідомо. Трампа вважають переможцем 3% американців.

Майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів - соцопитування
Фото: EPA/UPG

Близько 80% громадян Сполучшених Штатів вважають кандидата від демократів Джозефа Байдена переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на результати соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Загальнонаціональне соціологічне опитування, яке проводилося Reuters/Ipsos з полудня суботи по вівторок, показало, що 79% американців вважають Байдена переможцем президентських перегонів. 13% респондентів вважають, що ім'я переможця поки невідомо, 3% вважають Трампа переможцем, а 5% сказали, що вони не знають відповіді на питання про те, хто ж все-таки переміг на виборах.

Думки респондентів дещо розділилися в залежності від партійних уподобань: практично всі демократи згодні з тим, що переможцем став Байден, серед республіканців з цим згодні приблизно 60% учасників опитування.

Трамп все ще не визнав свою поразку. Президент передчасно заявив про перемогу задовго до закінчення підрахунку голосів, і неодноразово заявляв про те, що він став жертвою великомасштабних фальсифікацій. На даний момент Трамп не надав переконливих доказів своїх слів.

В опитуванні Reuter /Ipsos, яке проводилося на всій території США, взяли участь 1363 американця. З полудня суботи по вівторок було опитано 469 осіб. Інтервал достовірності опитування становить близько 5 процентних пунктів.

Минулої суботи всі провідні американські телеканали, Associated Press і Edison Research назвали Байдена передбачуваним переможцем президентських перегонів. За даними Edison Research, Байден за підсумками підрахунку голосів отримав 279 голосів виборників, в той час як чинний президент Дональд Трамп поки що має лише 214 голосами. Для перемоги на виборах президента необхідно набрати 270 голосів у Колегії виборників.

У той же час, підрахунок голосів все ще триває в трьох штатах. В цілому Джо Байдена підтримали 76,3 мільйонів виборців, або 50,7% від загального числа людей, які проголосували 3 листопада, а за Дональда Трампа проголосували 71,6 мільйонів виборців (47,6% від загального числа учасників голосування).

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ чинний президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам, що він розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента в 2024 році.

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