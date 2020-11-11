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​Світ повинен навчитися жити з коронавірусом, - учасники Третього Паризького форуму

"Ми маємо справу з кількома кризами, які проходять одночасно".

​Світ повинен навчитися жити з коронавірусом, - учасники Третього Паризького форуму
Третій Паризький форум миру

Сьогодні світ бореться з пандемією коронавірусу, кризою охорони здоров'я, економічною кризою і кліматичною. Про це заявила мер Парижа - Ан Ідальго під час Третього Паризького форуму.

За її словами, з подібним викликом світова спільнота ще не стикалася за всю свою історію.

"Ми маємо справу з кількома кризами, які проходять одночасно. Такого ще не було в історії. Криза охорони здоров'я, глобальна економічна криза, яка є наслідком пандемії, і криза кліматична - все це призвело до кризи демократії, а це - криза довіри до лідерів та інституцій. Багато фундаментальних цінностей, на яких базувалися наші суспільства, були поставлені під удар", - наголосила вона.

У той же час президент форуму, колишній глава СОТ (з 1 вересня 2005 до 1 вересня 2013 року) Паскаль Лемі зазначив, що нинішні виклики не повинні привести світ до "відходу від глобалізації на користь політики національних держав". За його словами, подібний підхід - це "загроза, яка торкнеться життя багатьох людей".

"Часто можна почути, що нинішня пандемія може призвести до переходу від глобалізації до традиційної політики національних держав. Це - та загроза, яка впливає на життя багатьох людей, яких ми повинні захистити. У зв'язку з подіями, які зараз відбуваються, держави - нації починають грати набагато більшу роль, ніж раніше... Ми обговорюємо питання, які не повинні мати значення тільки для суверенних держав, незважаючи на їхній вплив, але також і для інших гравців: неурядові організації, приватний сектор, місцеві органи влади, міські представники та різні інституції", - сказав він.

Своєю чергою, Ідальго вважає, що міжнародне співтовариство має навчитися жити з коронавірусом. Вона впевнена, що місцеві політики "зможуть відродити довіру до інститутів як на національному, так і на міжнародному рівні".

"Зараз зусилля сконцентровані на процесі розробки вакцини. Однак, ми також повинні подумати про громадян, які повинні тут стати нашими союзниками", - каже Ідальго.

Нагадаємо, сьогодні розпочався Третій Паризький форум миру, який з 2018 року є майданчиком, де глави держав і міжнародних організацій працюють спільно з громадянським суспільством і приватним сектором над створенням нових форм колективних дій.

Серед запрошених гостей: президент Фінляндії Саулі Ніїністо, прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг, міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан і Гайко Маас, американський філантроп Майкл Блумберг, глава ВООЗ Теодор Гебреєсус, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк, Мелінда Гейтс (Фонд Білла і Мелінди Гейтс) та інші відомі політичні та громадянські діячі та економісти.

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