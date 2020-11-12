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Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді

Монумент встановили в районі нового житлового комплексу, який приїхав відкривати президент.

Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді
Фото: turkmenportal.com

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в столиці країни Ашхабаді золотий пам'ятник собаці породи алабай.

Про це повідомило державне інформагентство "Туркменістан сьогодні".

Монумент встановили в районі нового житлового комплексу, який приїхав відкривати Бердимухамедов.

"Ініціатива поставити пам'ятник собаці, проявивши, таким чином, повагу до нечуваної відваги і великому доброму серцю цих чудових тварин, підкресливши їх роль в історичній долі нації і те місце, яке вони займають у житті народу, належить главі Туркменістану. Особлива риса характеру алабая - гідність, впевненість в собі, що дуже виразно передане у новому монументі, який прикрасив одне з перехресть проспекту Махтумкулі", - йдеться в повідомленні.

Фото: turkmenportal.com

За даними агентства, висота фігури собаки - шість метрів. Вона встановлена на постаменті висотою дев'ять метрів і "добре проглядається з усіх боків і помітна здалеку".

Фото: turkmenportal.com

Фото: turkmenportal.com

Бердимухамедов дуже любить алабаїв. У 2017 році він подарував цуценя цієї породи президенту Росії Володимиру Путіну, а в 2019 році зробив такий же подарунок Дмитру Медведєву. У вересні минулого року президент Туркменістану випустив книгу "Туркменський алабай" і презентував однойменну пісню.

Нагадаємо, позолочені пам'ятники у Туркменістані почали встановлювати при першому президентові республіки Сапармураті Ніязову (Туркменбаші). Також один установлений в 2015 році пам'ятник чинному президенту Бердимухамедову є в Ашхабаді.

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