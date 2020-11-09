У польському місті Скерневіце до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент на згадку про підтримку Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни 1920 року.

Про це повідомляє Міністерство культури Польщі.

Монумент "Перед Варшавською битвою" зображає лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського разом із угорським прем’єром Палом Телекі, Шарлем де Голлем, який тоді був військовим радником польської армії, та українським отаманом Симоном Петлюрою.

"Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками", - зазначається у повідомленні.

Фото: gov.pl

Монумент створено зусиллями соціальної ініціативи Stowarzyszenie Skierniewice 2019-2020 у співпраці з польським Міністерством культури та владою Скерневіце. Автор проєкту - Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

Скерневіце обрали через роль цього міста у подіях 1920 року - саме туди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини.

Фото: gov.pl

Нагадаємо, Варшавська битва у серпні 1920 року, яку називають також "Дивом над Віслою", стала переломним моментом у радянсько-польській війні. Після неї більшовики змушені були піти на перемовини з Польщею. Президент Володимир Зеленський назвав перемогу над російською армією в 1920 році прикладом об'єднання України та Польщі.

У 2016 році, після того як польський Сейм прийняв резолюцію про геноцид поляків українцями під час Другої світової війни, президенти Петро Порошенко й Анджей Дуда заявили про намір змістити історичні акценти. Тоді було прийнято рішення шукати спільних для України та Польщі героїв.