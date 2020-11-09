"Не раніше 2024-го": Євроконтроль дав прогноз щодо відновлення польотів

За найоптимістичнішого сценарію в 2024 році трафік відновиться на 92% від показників 2019 року.

Навіть за найбільш оптимістичного розвитку подій, кількість польотів у світі повернеться до рівня 2019-го тільки в 2024 році.

Про це йдеться в оприлюдненому Європейською організацією з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) прогнозі на найближчі п’ять років.

Згідно з другим, найбільш ймовірним варіантом розвитку подій, в 2024 році трафік відновиться на 92% від показників 2019 року. За найгіршого варіанту, в 2024 році відсоток перельотів становитиме 75% від показників минулого року і не досягне необхідного рівня аж до 2029 року.

Загалом Євроконтроль має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Вони залежать від доступності вакцини від коронавірусу.

Якщо вакцина з'явиться влітку 2021 року (або припиниться пандемія), авіаперельоти поновлять у 2024 році. Якщо вакцину представлять влітку 2022 році, авіасполучення відновиться в 2026 році. Якщо вакцина виявиться неефективною, перельоти відновляться лише до 2029 року.

"Це катастрофічна картина для авіаційної галузі, і вона ясно показує, чому для держав настільки важливо ухвалювати послідовні рішення і заходи для підтримки галузі, щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", - сказав генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Раніше повідомляли, що Ryanair втратив понад 400 млн євро через пандемію.