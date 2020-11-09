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У восьми областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%

У Києві зайнято 58,2% ліжок.

У восьми областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%
Фото: EPA/UPG

Лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнено більш ніж на 70% вже у восьми областях. Загалом в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено на 62,4%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша заповненість ліжок - у Полтавській (92,5%), Рівненській (82,9%), Одеській (73,6%), Чернігівській (73,8%), Донецькій (72%), Запорізькій (71,4%), Вінницькій (70,8%) і Сумській (70,1%) областях.

У Києві зайнято 58,2% ліжок.

Загалом в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для лікування коронавірусу.

Крім того, у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні цей показник становить 315,3 при нормі 40. Найгірша ситуація - в Чернівецькій (631,6), Житомирській (534,8) і Хмельницькій (508,2) областях.

У Києві показник захворюваності становить 356,1. Найнижча захворюваність на ковід - на Кіровоградщині (110,7).

Виходячи з оприлюднених МОЗ даних, жоден регіон не може послабити карантин.

Відповідно останнього карантинного зонування, вся Україна перебуває в червоній або помаранчевій зоні.

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