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40 правоохоронців померли від COVID-19 з початку пандемії

За минулу добу зафіксовано 441 випадок зараження коронавірусною хворобою.

40 правоохоронців померли від COVID-19 з початку пандемії
Фото: Lb.ua

Від початку пандемії COVID-19 у системі Міністерства внутрішніх справ захворіли 15 415 працівників МВС, одужало - 14 379, померло - 40.

Пресцентр МВС інформує, що протягом минулого тижня захворіло 2 719 правоохоронців МВС, за минулу добу зафіксовано 441 випадок зараження коронавірусною хворобою.

За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано у Дніпропетровській області (+28), у Черкаській області (+26) та в м. Києві (+40).

"Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС та контактні особи, які спілкувалися з хворими", - зазначають у міністерстві.

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