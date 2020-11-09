Неподалік села Садове Херсонської області вранці 9 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Близько 7:00 маршрутний автобус "Херсон - Садове" злетів з траси в кювет нібито через те, що на ходу лопнула шина, інформує місцеве видання Новий день.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. Відомо, що в автобусі були діти.

На місці аварії працює поліція.

Оновлення. В обласній поліції повідомили, що, попередньо, 51-річний водій маршрутного автобуса "Еталон", рухаючись з Садового в напрямку села Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, є близько 10 травмованих.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

У поліції нагадали, що за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 24 жовтня і Рівному в ДТП з автобусом і двома легковиками загинула одна людина, ще троє було травмовано.

Загбилим є водій автомобіля Geely CK. Троє пасажирів легківки: 20-річна дружина водія, 48-річна жінка та 62-річнй чоловік, - отримали політравму і шпиталізовані.